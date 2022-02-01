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Російська влада вимагає від ЗМІ видалити публікації про розслідування Навального

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:37
Скріншот

В Росії незалежні ЗМІ отримали розпорядження Роскомнагляду про видалення матеріалів, які розповідають про розслідування ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: російське видання "Новая газета"

Деталі: Такі вимоги пред'явили "Новой газете", телеканалу "Дождь", радіостанції "Ехо Москви", "Медузі", Znak.com, саратівському виданню "Вільні новини" та магаданському порталу "Дуже".

Загалом Роскомнагляд вимагає видалити 77 матеріалів.

Серед них — новини про "палац Путіна" під Геленджиком, про розслідування "Він вам не Дімон", про нерухомість голови Татарстану Рустама Мініханова, дачі голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, пентхаус тезки дружини депутата Леоніда Слуцького та інші.

Роскомнагляд в обґрунтування своїх вимог наводить листа Генпрокуратури, в якому сказано, що публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена в Росії".

Теми: НавальнийРосіяЗМІ
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