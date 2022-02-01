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Литва припинила транзит підсанкційного "Білоруськалію", Мінськ обіцяє симетричну відповідь

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:10

У Білорусі пригрозили Литві "симетричною відповіддю" у разі, якщо Вільнюс не погодиться на компроміс для транзиту продукції підсанкційного "Білоруськалію" до портів у Балтійському морі.

Як повідомляє державне інформагентство БЕЛТА, про це заявив прем’єр Білорусі Роман Головченко, пише "Європейська правда".

Він підтвердив, що з 1 лютого Литва припинила пропускати потяги, які перевозили калій у порт Клайпеди.

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"Заходи у відповідь будуть жорсткими, вони будуть симетричними. Рішення прийняте, це буде стосуватися залізничного транспорту, який прямує з території Литви… Ми звернулися з пропозицією провести консультації і визначити наші подальші відносини.

На нашу думку, Литва, ухваливши таке рішення в односторонньому порядку, порушила міжурядову угоду про залізничне сполучення, не кажучи про документи, які регулюють питання транзиту для країн, які не мають виходу до моря. Ми запропонували варіант, якщо нам не дадуть відповіді - найближчими днями ми запровадимо заходи у відповідь", - заявив Головченко.

Він додав, що Білорусь також планує стягнути штрафи за розірвання контракту і втрачену вигоду. 

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За його словами, країна підготувалась до зупинки транзиту через Литву і переорієнтувала його на Росію, а втрати від подовження маршруту вдасться компенсувати завдяки зростанню цін на світових ринках. 

Директор асоціації литовських залізничних компаній Томас Кершиш розповів, що обсяги залізничного транзиту з Литви через Білорусь незначні - це деяка кількість вантажів до України, цитує його LRT.

Нагадаємо, компанія "Литовські залізниці" з 2018 року мала договір з "Білоруськалієм", що мав діяти до кінця 2023 року. Відповідно до угоди, через Литву та Клайпедський порт перевозили близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів проти режиму Александра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит поташу через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.

Ця ситуація викликала суспільний резонанс у Литві, одній із найрішучіших у Європі критиків порушень прав людини в Білорусі; у певний момент допускали навіть відставку уряду.

Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого. 

"Білоруськалій" вже оскаржив у литовському суді обидва рішення

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Теми: ЛитваБілорусь
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