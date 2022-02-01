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Лідерка Шотландії закликала Джонсона боротися із впливом російських олігархів у Британії

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:53
нікола стерджен. фото: getty images

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона боротися з впливом російських олігархів на лондонську фінансову індустрію і його Консервативну партію.

Про це вона написала у статті для The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На тлі візиту Джонсона до Києва Стерджен закликала його "відновити репутацію свого уряду, що похитнулася", вживши заходи щодо російського фінансування Консервативної партії та вплив "Лондонграда" на діяльність у Британії.

Охарактеризувавши поточну політичну та військову загрозу для України як "нестерпну", Стерджен сказала: "Як і будь-яка європейська країна, Україна має бути вільна в організації свого управління та альянсів у сфері безпеки на власний розсуд".

"Як людина, яка провела своє життя, виступаючи за суверенне право народу Шотландії визначати наше власне майбутнє, це принцип, який лежить в основі мого власного світогляду. Бачити такий тиск, який чиниться на державу, яка рішуче стала на шлях інтеграції з ліберально-демократичним порядком, нестерпно", - додала вона.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що олігархам з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна "не буде куди ховатися" від жорстких санкцій, які готують на випадок вторгнення Росії в Україну.

Раніше міністерка заявила, що не виключаються і персональні санкції проти Владіміра Путіна.

Теми: Велика БританіяБорис ДжонсонсанкціїРосія
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