Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер Шотландии призвала Джонсона бороться с влиянием российских олигархов в Британии

Вторник, 1 февраля 2022, 17:53
Лидер Шотландии призвала Джонсона бороться с влиянием российских олигархов в Британии
никола стерджен. фото: getty images

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала британского премьер-министра Бориса Джонсона бороться с разлагающим влиянием российских олигархов на лондонскую финансовую индустрию и его Консервативную партию.

Об этом она написала в статье для The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На фоне визита Джонсона в Киев Стерджен призвала его "восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства", приняв просроченные меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и влияние "Лондонграда" на деятельность в Великобритании.

Реклама:

Охарактеризовав текущую политическую и военную угрозу для Украины как "невыразимую", Стерджен сказала: "Как и любая европейская страна, Украина должна быть свободна в организации своего управления и альянсов в сфере безопасности по своему усмотрению".

"Как человек, который провел свою жизнь, выступая за суверенное право народа Шотландии определять наше собственное будущее, это принцип, лежащий в основе моего собственного мировоззрения. Видеть такое давление, оказываемое на государство, которое решительно встало на путь интеграции с либерально-демократическим порядком, невыразимо", - добавила она.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что олигархам из близкого окружения президента РФ Владимира Путина "некуда будет прятаться" от жестких санкций, которые готовят на случай вторжения России в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияБорис ДжонсонсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Британская компания планирует производить в Украине запчасти для гаубиц
Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ
УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: