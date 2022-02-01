Лидер Шотландии призвала Джонсона бороться с влиянием российских олигархов в Британии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала британского премьер-министра Бориса Джонсона бороться с разлагающим влиянием российских олигархов на лондонскую финансовую индустрию и его Консервативную партию.

Об этом она написала в статье для The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На фоне визита Джонсона в Киев Стерджен призвала его "восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства", приняв просроченные меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и влияние "Лондонграда" на деятельность в Великобритании.

Реклама:

Охарактеризовав текущую политическую и военную угрозу для Украины как "невыразимую", Стерджен сказала: "Как и любая европейская страна, Украина должна быть свободна в организации своего управления и альянсов в сфере безопасности по своему усмотрению".

"Как человек, который провел свою жизнь, выступая за суверенное право народа Шотландии определять наше собственное будущее, это принцип, лежащий в основе моего собственного мировоззрения. Видеть такое давление, оказываемое на государство, которое решительно встало на путь интеграции с либерально-демократическим порядком, невыразимо", - добавила она.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что олигархам из близкого окружения президента РФ Владимира Путина "некуда будет прятаться" от жестких санкций, которые готовят на случай вторжения России в Украину.