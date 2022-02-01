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Зеленський розраховує на підтримку Румунією європейської перспективи України

Вівторок, 1 лютого 2022, 21:58
Зеленський розраховує на підтримку Румунією європейської перспективи України
фото: УП

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Румунія підтримає європейську перспективу України.

Про це, як пише "Європейська правда", йшлося під час розмови Зеленського з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії" - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, Зеленський ознайомив румунського колегу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України.

Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні.

Зеленський також запросив Клауса Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час.

ВІДЕО ДНЯ

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Теми: ЗеленськийРумунія
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