Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський розраховує на підтримку Румунією європейської перспективи України

Вівторок, 1 лютого 2022, 22:58
фото: УП

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Румунія підтримає європейську перспективу України.

Про це, як пише "Європейська правда", йшлося під час розмови Зеленського з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії" - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, Зеленський ознайомив румунського колегу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України.

Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні.

Зеленський також запросив Клауса Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Теми: ЗеленськийРумунія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: Путін Зеленському про "Мінськ", заяви Лукашенка

"Найближчі дні будуть вирішальними" для України – Макрон

Путін про НАТО: Потенціали неспівставні, але Росія – провідна ядерна держава

Путін Зеленському про Мінські угоди: Подобається, не подобається? Терпи, моя красуне!

Новини 5 лютого: заяви Лукашенка про Україну та РФ, НАТО та зброя для України

Олімпіада 2022: після третього дня змагань змінився лідер у медальному заліку

Усі новини...
Зеленський
Новини 1 лютого: збільшення чисельності ЗСУ, обшуки на підприємствах Ахметова 
Російським матерям потрібно пам’ятати, що українці захищатимуть державу до останнього – Джонсон
Зеленський та Джонсон розпочали зустріч
Останні новини
08:23
В Україні 34 353 випадки Covid за добу, зросла смертність 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: Путін Зеленському про "Мінськ", заяви Лукашенка
07:19
Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:57
Шольц заявив про санкції проти Росії, але уникнув згадки про "Північний потік-2"
06:30
Росія – знову перша у світі за поширенням COVID
05:34
Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку
04:42
Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі – Джонсон
03:30
відеоРодина звільненого СБУшника придбала нерухомість на $1,5 млн – ЗМІ
02:18
"Найближчі дні будуть вирішальними" для України – Макрон
01:25
У разі вторгнення Росії в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме" – Байден
Усі новини...