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Головні новини середи і ночі: затримання Трубіцина, військова допомога Україні

Четвер, 10 лютого 2022, 07:00
Головні новини середи і ночі: затримання Трубіцина, військова допомога Україні
ФОТО: Владислав Трубіцин / facebook.com/vladyslav.trubitsyn

НАБУ затримало депутата Київради Трубіцина; до України прибула іноземна військова допомога – актуальні новини 9 лютого.

Про Трубіцина

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на отриманні хабаря в 1,2 мільйона гривень.

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Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Депутат спільно з вищезагаданими п’ятьма пособниками домовився вимагати від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва. Ідеться про 7 торгових точок у різних районах столиці.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк відреагувала на затримання Трубіцина на хабарі, натякнувши, що він пов’язаний з київським мером Віталієм Кличком.

Про військову допомогу

ВІДЕО ДНЯ

Літак із військовою допомогою для України від Великої Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони. Це  були товари військового призначення і спорядження, серед іншого - бронежилети й шоломи.

Також до України прибули два літаки   з військовою допомогою від США. Загалом там було 160 тонн зброї.

Про інші важливі новини

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Пальне на автозаправних станціях далі швидко дорожчає — лише з 8 на 9 лютого середня ціна зросла на 41 копійку.

Спеціальна слідча комісія МВС, яка розслідує розстріл службовців Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі, виявила низку порушень у військовій частині і у місці несення служби нацгвардійцями, що могло призвести до трагедії.  

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Українська правда
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