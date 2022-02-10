Главные новости среды и ночи: задержание Трубицына, военная помощь Украине

НАБУ задержало депутата Киевсовета Трубицына; в Украину прибыла иностранная военная помощь – актуальные новости 9 февраля.

О Трубицыне

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, сбежавшего от правоохранителей после разоблачения на получении взятки в 1,2 миллиона гривен.

Трубицын занимает должность главы постоянной комиссии КМР по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Депутат совместно с вышеупомянутыми пятью пособниками договорился потребовать от бизнесмена взятку за разрешение на торговлю в МАФах в центре Киева. Речь идет о 7 торговых точках в разных районах столицы.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

О военной помощи

Самолет с военной помощью для Украины от Великобритании, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны. Это были товары военного назначения и снаряжения, среди прочего – бронежилеты и шлемы.

Также в Украину прибыли два самолета с военной помощью от США. В общей сложности там было 160 тонн оружия.

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