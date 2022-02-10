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Главные новости среды и ночи: задержание Трубицына, военная помощь Украине

Четверг, 10 февраля 2022, 07:00
Главные новости среды и ночи: задержание Трубицына, военная помощь Украине
ФОТО: Владислав Трубицын / facebook.com/vladyslav.trubitsyn

НАБУ задержало депутата Киевсовета Трубицына; в Украину прибыла иностранная военная помощь – актуальные новости 9 февраля.

О Трубицыне

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, сбежавшего от правоохранителей после разоблачения на получении взятки в 1,2 миллиона гривен.

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Трубицын занимает должность главы постоянной комиссии КМР по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Депутат совместно с вышеупомянутыми пятью пособниками договорился потребовать от бизнесмена взятку за разрешение на торговлю в МАФах в центре Киева. Речь идет о 7 торговых точках в разных районах столицы.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отреагировала на задержание Трубицына на взятке, намекнув, что он связан с киевским мэром Виталием Кличко.

О военной помощи

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Самолет с военной помощью для Украины от Великобритании, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны. Это были товары военного назначения и снаряжения, среди прочего – бронежилеты и шлемы.

Также в Украину прибыли два самолета с военной помощью от США. В общей сложности там было 160 тонн оружия.

О других важных новостях

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Япония перенаправит часть грузов сжиженного природного газа в Европу по просьбе США и ЕС на фоне роста напряженности из-за возможного российского вторжения в Украину.

Государственный полиграфический комбинат "Украина" непрозрачным образом изменил поставщика материалов для биометрических документов: из международной компании на украинскую фирму с давними коррупционными связями.

Горючее на автозаправочных станциях дальше быстро дорожает — только с 8 на 9 февраля средняя цена выросла на 41 коп.

Специальная следственная комиссия МВД, расследующая расстрел служащих Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре, выявила ряд нарушений в воинской части и в месте несения службы нацгвардейцами, что могло привести к трагедии.

Кабинет Министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и решил перечислить дополнительные 500 гривен за бустерную дозу.

Украинская правда
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