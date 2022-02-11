Полиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского

Следователи Нацполиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно правоохранители: "В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП".

Детали: Отмечается, что цель обыска – извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Предыстория: