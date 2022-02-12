"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ.
Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку.
РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.
У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий.
ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України".
Нагадаємо: Лідери США, Франції, Канади та Німеччини підтвердили плани запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії проти України.
Передісторія:
- Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні".Напередодні ввечері 10 лютого президент США Джо Байден в інтерв’ю з американським телеканалом NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. Він додав, що американська армія не зможе нічим допомогти на території України, адже він не планує її надсилати через ризик прямого конфлікту між арміями ядерних держав світу – США й Росії.
- Після слів Байдена, посольства низки західних країн оголосили офіційні інструкції для своїх громадян, щоби вони негайно виїхали за межі України. Ізраїль оголосив евакуацію співробітників свого посольства та членів їхніх родин.
- 10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон після офіційних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що дані британської розвідки довкола російських військ досить "похмурі". Велика Британія наприкінці січня також вивезла частину персоналу свого посольства з України.
- На противагу, американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела у владних кабінетах заявив, що американська влада навмисно створює гнітючу та "апокаліптичну" картину в медіа та через офіційні канали комунікації, аби віднадити Росію від її намірів.
- Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.