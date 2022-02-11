"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ.

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Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку.

РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий.

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ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України".

Нагадаємо: Лідери США, Франції, Канади та Німеччини підтвердили плани запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії проти України.

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