"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.
Помимо помощи безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.
РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.
В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов.
ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".
Напомним: Лидеры США, Франции, Канады и Германии подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.
Предыстория:
- Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
- 26 января 2022 посольство США в Украине официально обратилось к гражданам США, чтобы они рассмотрели возможность немедленно уехать из Украины. В частности, дипломаты предлагали кредиты на приобретение авиабилетов. 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве. По данным западных журналистов, присланный в Польшу американский военный контингент будет готовить мероприятия по возможной эвакуации американцев из Украины.
- В противоположность, 2 февраля спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что американские власти не готовы называть российское вторжение "неизбежным".
- 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
- Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.