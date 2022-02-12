"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.

Помимо помощи безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.

РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.

В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов.

ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".

Напомним: Лидеры США, Франции, Канады и Германии подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

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