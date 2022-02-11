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"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба

Пятница, 11 февраля 2022, 23:55
Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям против агрессии России – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.

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Помимо помощи безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку.

РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.

В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов.

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ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины".

Напомним: Лидеры США, Франции, Канады и Германии подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Предыстория

  • Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
  • 26 января 2022 посольство США в Украине официально обратилось к гражданам США, чтобы они рассмотрели возможность немедленно уехать из Украины. В частности, дипломаты предлагали кредиты на приобретение авиабилетов. 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве. По данным западных журналистов, присланный в Польшу американский военный контингент будет готовить мероприятия по возможной эвакуации американцев из Украины.
  • В противоположность, 2 февраля спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что американские власти не готовы называть российское вторжение "неизбежным".
  • 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
  • Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийЕССШАРосcия
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