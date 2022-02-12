Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венедиктова зовет Ярославского в Украину: Обещаю, все будет по закону

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 14:51
Венедиктова зовет Ярославского в Украину: Обещаю, все будет по закону
Ирина Венедиктова, фото Назария Мазилюка, УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину.

Источник: Венедиктова на брифинге в Харькове, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Следствие работает. Для того чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу (Ярославскому – ред.).

Реклама:

Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет".

Детали: Генпрокурор считает странной ситуацию, когда мужчина, накануне признавшийся в смертельном наезде на человека ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Должанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

"Пока мы не можем найти этого человека", - добавила она.

ВИДЕО ДНЯ

"Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", - сказала генпрокурор.

Предыстория:

  • Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.

Темы: ВенедиктоваЯрославскийДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: