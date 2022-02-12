Венедиктова зовет Ярославского в Украину: Обещаю, все будет по закону
Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину.
Источник: Венедиктова на брифинге в Харькове, сообщает Укринформ
Прямая речь: "Следствие работает. Для того чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу (Ярославскому – ред.).
Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет".
Детали: Генпрокурор считает странной ситуацию, когда мужчина, накануне признавшийся в смертельном наезде на человека ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Должанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.
"Пока мы не можем найти этого человека", - добавила она.
"Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", - сказала генпрокурор.
Предыстория:
- Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
- Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.