ЗМІ: Трухін негласно контролює більшість членів бюджетного комітету Ради

Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з вересня контролює більшість членів бюджетного комітету Верховної Ради.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За даними Bihus.Info, після публічних виступів керівництва "Слуги" про виключення Трухіна із партії та фракції ситуація з впливом депутата не змінилась. Повідомляється, що депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету. Уточнюється, що вплив Трухіна поширюється на "слуг" Любов Шпак, Дениса Германа і Ореста Саламаху.

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Офіційним головою комітету є Юрій Арістов.

Підготовка до отримання контролю Трухіним в бюджетному комітеті почалась ще влітку 2021 року. Тоді "слуга народу" Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою Арістова, і сказав, що у вересні треба "вирішувати питання".

Bihus.Info повідомляє, що на початку вересня відбулась неформальна і непублічна зустріч членів бюджетного комітету, яких не контролює Арістов, в офісі депутата "За майбутнє" Ігоря Молотка в бізнес-центрі "Парус". Це підтвердив і сам Молоток. За його словами, "прийшло 24 людини, якщо я не помиляюсь. А в комітеті там 34".

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На цій зустрічі Трухін та лояльні члени комітету обговорювали план, як змінити частину кадрів в комісії і підкомітеті, які впливають на розподілення бюджетних грошей, зокрема і соцеконому (так звані "депутатські" гроші на округи). Обговорювалось, що це має бути зроблено в присутності міністра фінансів Сергія Марченка, щоб міністр розумів, хто насправді контролює комітет.

21 вересня Молоток попросив Арістова проголосувати кілька кадрових питань - замінити керівника підкомітету, склад комісій та призначити голів двох робочих груп. Однак, Арістов відмовився ставити на голосування і оголосив перерву. Депутати зібралися без нього та частини колег і таки змінили план засідання.

Зокрема, змінили голову підкомітету із бюджетного кодексу – з людини Арістова "слуги народу" Юрія Кузбита на близького до Трухіна "слугу народу" Арсенія Пушкаренка; співголову комісії з соцеконому, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи - з людини Арістова "слугу народу" Михайла Лабу на "слугу народу" Анатолія Драбовського. Також призначили керувати групами з підготовки бюджету на 2022 рік Олександра Трухіна і близьку до нього депутатку "Слуги" Олену Копанчук.

Призначення, ухвалені в той день, Арістов так і не підписав. Через це "група Трухіна" в комітеті в подальшому кілька разів (зокрема 20 жовтня) зривала кворум комітету.

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