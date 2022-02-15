СМИ: Трухин негласно контролирует большинство членов бюджетного комитета Рады

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с сентября контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.

Источник: Bihus.Info

Детали: По данным Bihus.Info, после публичных выступлений руководства "Слуги" об исключении Трухина из партии и фракции ситуация с влиянием депутата не изменилась. Сообщается, что депутат влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета. Уточняется, что влияние Трухина распространяется на "слуг" Любовь Шпак, Дениса Германа и Ореста Саламаху.

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Официальным главой комитета является Юрий Аристов.

Подготовка к получению контроля Трухиным в бюджетном комитете началась еще летом 2021 года. Тогда "слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой Аристова и сказал, что в сентябре нужно "решать вопросы".

Bihus.Info сообщает, что в начале сентября состоялась неформальная и непубличная встреча членов бюджетного комитета, которых не контролирует Аристов, в офисе депутата "За будущее" Игоря Молотка в бизнес-центре "Парус". Это подтвердил и сам Молоток. По его словам, "пришло 24 человека, если я не ошибаюсь. А в комитете там 34".

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На этой встрече Трухин и лояльные члены комитета обсуждали план, как изменить часть кадров в комиссии и подкомитете, влияющих на распределение бюджетных денег, в том числе и соцеконом (так называемые депутатские деньги на округа). Обсуждалось, что это должно быть сделано в присутствии министра финансов Сергея Марченко, чтобы министр понимал, кто действительно контролирует комитет.

21 сентября Молоток попросил Аристова проголосовать несколько кадровых вопросов - заменить руководителя подкомитета, состав комиссий и назначить председателей двух рабочих групп. Однако Аристов отказался ставить на голосование и объявил перерыв. Депутаты собрались без него и части коллег и изменили план заседания.

В частности, сменили главу подкомитета по бюджетному кодексу – с человека Аристова "слуги народа" Юрия Кубита на близкого к Трухину "слугу народа" Арсения Пушкаренко; сопредседателя комиссии по соцекону, которая занимается распределением денег на депутатские округа - с человека Аристова "слугу народа" Михаила Лабу на "слугу народа" Анатолия Драбовского. Также назначили руководить группами по подготовке бюджета на 2022 год Александра Трухина и близкую к нему депутатку "Слуги" Елену Копанчук.

Назначения, принятые в тот день, Аристов так и не подписал. Поэтому "группа Трухина" в комитете в дальнейшем несколько раз (в том числе 20 октября) срывала кворум комитета.

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