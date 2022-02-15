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Новини 15 лютого: Держдума РФ та визнання ОРДЛО, кібератака на держустанови

"Українська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 20:19
Новини 15 лютого: Держдума РФ та визнання ОРДЛО, кібератака на держустанови
фото: риа новости

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО; на сайти деяких банків та міністерств відбувається кібератака — актуальні новини 15 лютого.

Про Держдуму та ОРДЛО

Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

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Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми визнати так звану "незалежність республік" Донбасу.

Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Про кібератаку

ВІДЕО ДНЯ

Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.

Наразі достеменно відомо про атаку на банки "Приватбанк" та "Ощадбанк", а також на Міноборони та сайт Збройних сил.

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Теми: РосіяОРДЛОкібербезпекахакери
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