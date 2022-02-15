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Новости 15 февраля: Госдума РФ и признание ОРДЛО, кибератака на госучреждения

"Украинская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 20:19
Новости 15 февраля: Госдума РФ и признание ОРДЛО, кибератака на госучреждения
фото: риа новости

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО;  на сайты некоторых банков и министерств происходит кибератака – актуальные новости 15 февраля.

О Госдуме и ОРДЛО

Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.

Президент России Владимир Путин не ответил прямо, признает ли ОРДЛО по просьбе Госдумы, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти по выполнению Минских соглашений.

О кибератаке

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В настоящее время известно об атаке на банки "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также на Минобороны и сайт Вооруженных сил.озобновляет продажу билетов на все рейсы.

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Темы: РосcияОРДЛОкибербезопасностьхакеры
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