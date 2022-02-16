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Новини 16 лютого: Росія бреше про відведення військ, перша медаль України на Олімпіаді

"Українська правда"Середа, 16 лютого 2022, 20:46
Новини 16 лютого: Росія бреше про відведення військ, перша медаль України на Олімпіаді
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленський не бачить відведення військ Росією; Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні — актуальні новини 16 лютого.

Про війська РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.

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Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.

Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

Про першу медаль

ВІДЕО ДНЯ

Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.

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Теми: РосіявійнаОлімпіада
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