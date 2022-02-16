Новости 16 февраля: Россия врет про отведение войск, первая медаль Украины на Олимпиаде

Зеленский не видит отвода войск Россией; Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине - актуальные новости 16 февраля.

О войсках РФ

Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

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Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

О первой медали

ВИДЕО ДНЯ

Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинец Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике.

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