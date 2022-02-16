З Bayraktar і Javelin військові ЗСУ відпрацювали ведення бою в прикордонній смузі

Підрозділи Збройних сил України провели активну фазу військових навчань "Заметіль-2022" в умовах ведення бою в прикордонній смузі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Пряма мова Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного: "Сьогодні була проведена активна фаза тактичних навчань підрозділів Збройних Сил України та інших сил безпеки й оборони в рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022".

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Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади".

Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi — Збройні Сили України 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 16, 2022

"Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії. Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади".

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Деталі: Під час активної фази військових навчань була застосована бойова авіація, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар" та надані партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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