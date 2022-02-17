С Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе
Подразделения Вооруженных сил Украины провели активную фазу военных учений "Метель-2022" в условиях ведения боя в пограничной полосе.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Прямая речь Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного: "Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022".
Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, включая совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады".
"Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия. Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады".
Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi— Збройні Сили України 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 16, 2022
Детали: Во время активной фазы военных учений была применена боевая авиация, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставлены партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.
Предыстория:
- 10 февраля в Беларуси начались масштабные учения российской и белорусской армии с использованием тяжелой военной техники. Западные партнеры Украины опасаются, что эти учения Россия может использовать в качестве претекста для нападения на Украину.
- В то же время Россия проводит обучение в Воронежской области и планирует обучение в Ростовской области, граничащих с Украиной.
- Также сообщается о подкреплении оккупированных Россией территорий ОРДЛО и Крыма.
- 7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина проведет собственные плановые военные учения, параллельно совместным учениям России и Беларуси. По его словам, они будут проходить в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком Лане, Алёшковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах и Одессе.
- В Украине 10 февраля начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.