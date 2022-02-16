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С Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 23:28
С Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе

Подразделения Вооруженных сил Украины провели активную фазу военных учений "Метель-2022" в условиях ведения боя в пограничной полосе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Прямая речь Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного: "Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022".

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Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, включая совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады".

"Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия. Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады".

 

Детали: Во время активной фазы военных учений была применена боевая авиация, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставлены партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

 
 

Предыстория: 

  • 10 февраля в Беларуси начались масштабные учения российской и белорусской армии с использованием тяжелой военной техники. Западные партнеры Украины опасаются, что эти учения Россия может использовать в качестве претекста для нападения на Украину.
  • В то же время Россия проводит обучение в Воронежской области и планирует обучение в Ростовской области, граничащих с Украиной.
  • Также сообщается о подкреплении оккупированных Россией территорий ОРДЛО и Крыма.
  • 7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина проведет собственные плановые военные учения, параллельно совместным учениям России и Беларуси. По его словам, они будут проходить в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком Лане, Алёшковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах и Одессе.
  • В Украине 10 февраля начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

Темы: армияВооруженные силы
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