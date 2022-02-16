С Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе

Подразделения Вооруженных сил Украины провели активную фазу военных учений "Метель-2022" в условиях ведения боя в пограничной полосе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Прямая речь Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного: "Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022".

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Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, включая совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады".

"Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия. Хотел бы также отметить эффективную работу оперативного состава на командном пункте механизированной бригады".

Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi ВИДЕО ДНЯ February 16, 2022

Детали: Во время активной фазы военных учений была применена боевая авиация, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставлены партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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