Зеленский к ОБСЕ: будьте в Украине, чтобы фиксировать обстрелы на Донбассе
Четверг, 17 февраля 2022, 14:27
Президент Владимир Зеленский обратился к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ и дипломатам, чтобы они оставались в Украине и фиксировали обстрелы боевиков на Донбассе.
Источник: twitter-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация.
Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины".
Предыстория:
- 13 февраля стало известно, что США отзывают своих сотрудников в мониторинговых миссиях ОБСЕ на Донбассе. Впоследствии в организации официально подтвердили, что, кроме США, Великобритания и Дания также забирают своих наблюдателей из СММ ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса.
- С начала суток 17 февраля российские гибридные войска на Донбассе ведут обстрелы из тяжелой артиллерии по нескольким десяткам направлений. Уже известно о двух раненых местных жителях и одном военнослужащем украинских Вооруженных сил.
- В противовес, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это якобы украинские войска усиливают провокации, обстреливая населенные пункты, расположенные на контролируемой украинским правительством территории. В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовиться к широкомасштабному вторжению и готовит провокации, чтобы использовать как повод и оправдание для интервенции своих войск.
- За сутки 16 февраля боевики российских гибридных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС, в том числе сбрасывали с беспилотников выстрелы по украинским военным. В миссии ОБСЕ заявили, что на временно оккупированной территории Украины боевики вывели из определенных мест хранения восемь десятков танков, около четырех десятков артиллерийских установок и десяток самоходных гаубиц.
- Руководитель британской разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхолл заявил, что Россия продолжает наращивание своего военного присутствия на украинских границах, вопреки официальным заявлениям о якобы отводе войск в постоянные места дислокации.