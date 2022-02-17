Зеленский к ОБСЕ: будьте в Украине, чтобы фиксировать обстрелы на Донбассе

Миссия ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса в 2021 году. фото из facebook-страницы СММ ОБСЕ в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ и дипломатам, чтобы они оставались в Украине и фиксировали обстрелы боевиков на Донбассе.

Источник: twitter-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация.

Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины".

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