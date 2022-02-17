Зеленський вважає, що Путін може визнати так звані "республіки" в ОРДЛО

Президент Володимир зеленський під час робочої поїздки на донеччину 16 лютого 2022 року. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін може визнати так звану "незалежність республік" на окупованій території Донбасу.

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "РБК-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська"

Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває".

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