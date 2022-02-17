Зеленський вважає, що Путін може визнати так звані "республіки" в ОРДЛО

Президент Володимир зеленський під час робочої поїздки на донеччину 16 лютого 2022 року. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін може визнати так звану "незалежність республік" на окупованій території Донбасу.

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "РБК-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська"

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Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває".

Передісторія:

Опівдні 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до російського президента Володимира Путіна визнати так звану "незалежність від України" проросійських незаконних формувань на Донбасі.

Офіс президента прокоментував це рішення тим, що Росія зруйнує всі спроби налагодити дипломатичний шлях розв’язання війни на Донбасі, згідно з Мінськими угодами. У Міністерстві закордонних справ України попередили Росію, що визнання так званих "республік" в ОРДЛО спричинить заблокування виконання Мінських угод обома сторонами. У США вважають, що визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" фактично знищить Мінські угоди.

Увечері 15 лютого на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Путін відреагував на це звернення Держдуми. Він ухилився від прямої відповіді, але сказав, що Росії "доведеться зробити все, аби захистити Донбас від спроб влаштувати геноцид українським урядом".

Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН з проханням обговорити рішення Держдуми РФ просити Путіна визнати так звані "республіки" на Донбасі в контексті імплементації Мінських угод.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Путін не наважиться визнати так звану "незалежність" незаконних формувань на Донбасі.