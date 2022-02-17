Зеленский считает, что Путин может признать так называемые "республики" в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин может признать так называемую "независимость республик" на оккупированной территории Донбасса.

Источник: интервью Зеленского изданию "РБК-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска".

Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает".

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