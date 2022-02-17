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Зеленский считает, что Путин может признать так называемые "республики" в ОРДЛО

Денис КарловскийЧетверг, 17 февраля 2022, 18:47
Зеленский считает, что Путин может признать так называемые республики в ОРДЛО
Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область 16 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин может признать так называемую "независимость республик" на оккупированной территории Донбасса.

Источник: интервью Зеленского изданию "РБК-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание т.н. "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска".

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Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает".

Предыстория:

  • В полдень 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к российскому президенту Владимиру Путину признать так называемую "независимость от Украины" пророссийских незаконных формирований на Донбассе.
  • Офис президента прокомментировал это решение, сказав, что Россия разрушит все попытки наладить дипломатический путь разрешения войны на Донбассе, согласно Минским соглашениям. В Министерстве иностранных дел Украины предупредили Россию, что признание так называемых "республик" в ОРДЛО повлечет заблокирование выполнения Минских соглашений обеими сторонами. В США считают, что признание Россией так называемых ДНР и ЛНР фактически уничтожит Минские соглашения.
  • Вечером 15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Путин отреагировал на это обращение Госдумы. Он уклонился от прямого ответа, но сказал, что России "придется сделать все, чтобы оградить Донбасс от попыток устроить геноцид украинским правительством".
  • Украина официально обратилась в Совбез ООН из-за решение Госдумы РФ просить Путина признать так называемые "республики" на Донбассе в контексте имплементации Минских соглашений.
  • Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Путин не решится признать так называемую "независимость" незаконных формирований на Донбассе.

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Темы: ОРДЛОДонбассДНРЛНР
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