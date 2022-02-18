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Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

"Українська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 21:51
евакуація людей з ордло, фото: денісова

Ватажки ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення до Росії; російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" в Донецьку — актуальні новини 18 лютого.

Про евакуацію жителів ОРДЛО

Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії. Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.

Про вибух у Донецьку

Російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

За повідомленнями росЗМІ, начальник "народної міліції ДНР" Денис Синенков сказав, що вибухнув його автомобіль, він не постраждав.

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За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків COVID-19 і 282 летальних випадки, госпіталізували 3 323 людини, одужало 29 254 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 65 089 людей.

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіяпропаганда
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