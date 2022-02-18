Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

"Українська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 20:51
Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку
евакуація людей з ордло, фото: денісова

Ватажки ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення до Росії; російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" в Донецьку — актуальні новини 18 лютого.

Про евакуацію жителів ОРДЛО

Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.

Реклама:

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії. Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.

Про вибух у Донецьку

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

За повідомленнями росЗМІ, начальник "народної міліції ДНР" Денис Синенков сказав, що вибухнув його автомобіль, він не постраждав.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

ЄС очікує великого напливу біженців у разі загострення кризи в Україні та подальшої ескалації з боку Росії — "від 20 тисяч до мільйона"

"Я дуже радий, що в Італії організовує Євробачення не Суспільне. Тому я буду представляти Україну, а не Суспільне" — фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував свою ймовірну участь у Євробаченні-2022. 

У парламенті Німеччини відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Києву оборонного озброєння.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Захід до діалогу про безпеку "по поняттям", щоб було так — "пацан сказав – пацан зробив".

Експерти з’ясували, що до моменту вилучення автомобілів  із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину.

За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків COVID-19 і 282 летальних випадки, госпіталізували 3 323 людини, одужало 29 254 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 65 089 людей.

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: