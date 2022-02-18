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Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

"Украинская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 21:51
эвакуация людей с ордло, фото: денисова

Главари ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения в Россию; российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в Донецке - актуальные новости 18 февраля.

Об эвакуации жителей ОРДЛО

Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.

Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в Орло, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей. В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи с наплывом беженцев" из ОРДЛО.

О взрыве в Донецке

Российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".

По сообщениям росСМИ, начальник "народной милиции ДНР" Денис Синенков сказал, что взорвался его автомобиль, он не пострадал.

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Темы: ОРДЛОоккупацияРосcияпропаганда


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