Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения в Россию; российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в Донецке - актуальные новости 18 февраля.

Об эвакуации жителей ОРДЛО

Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.

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Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в Орло, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей. В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи с наплывом беженцев" из ОРДЛО.

О взрыве в Донецке

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Российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".

По сообщениям росСМИ, начальник "народной милиции ДНР" Денис Синенков сказал, что взорвался его автомобиль, он не пострадал.

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