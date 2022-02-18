ДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза

Експерти з’ясували, що до моменту вилучення автомобілів із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Правоохоронці звітують про ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів в рамках призначених комплексних судових експертиз (двох автомобілів Mercedes -ред).

Реклама:

Дослівно: "Під час слідчих дій вилучено всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди.

Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днище, були замиті.

Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: