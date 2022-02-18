ДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза
Експерти з’ясували, що до моменту вилучення автомобілів із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину.
Джерело: Національна поліція
Деталі: Правоохоронці звітують про ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів в рамках призначених комплексних судових експертиз (двох автомобілів Mercedes -ред).
Дослівно: "Під час слідчих дій вилучено всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди.
Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днище, були замиті.
Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди".
Передісторія:
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- Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП.
- За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
- Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр.
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