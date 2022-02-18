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ДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 16:11
ДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза
фото поліції

Експерти з’ясували, що до моменту вилучення автомобілів  із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського окремі їх елементи замивали, ймовірно, щоб приховати сліди смертельного наїзду на людину.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Правоохоронці звітують про ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів в рамках  призначених комплексних судових експертиз (двох автомобілів Mercedes -ред).

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Дослівно: "Під час слідчих дій  вилучено всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди.

Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів  окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днище, були замиті.

 

Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди".

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.
  • Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за ДТП. 
  • За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.
  • Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігр
  • 15 лютого стало відомо, що з моргу в Чугуєві зник одяг загиблого чоловіка, але 16 лютого усі речі знайшлися нібито у службовому приміщенні моргу.

Теми: ЯрославськийДТП
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