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ДТП в Харкові: Батькам підлітка Харківського повідомили про підозру

Анастасія КалатурСубота, 19 лютого 2022, 04:34
ДТП в Харкові: Батькам підлітка Харківського повідомили про підозру
ФОТО: SUSPILNE

Батькам 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Харкові, повідомили про підозру – щодо невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Мова йде про ст. 166 КК України - злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

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Зазначається, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року Харківський скоїв низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Зокрема в листопаді 2019 року він влаштував стрілянину  в одному із харківських супермаркетів: під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, поранивши.

Дослівно: "Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття.

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Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду".

Передісторія:

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
  • У крові загиблого в ДТП виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Теми: Харківаварія
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