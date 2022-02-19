ДТП в Харкові: Батькам підлітка Харківського повідомили про підозру

Батькам 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Харкові, повідомили про підозру – щодо невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Мова йде про ст. 166 КК України - злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначається, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року Харківський скоїв низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Зокрема в листопаді 2019 року він влаштував стрілянину в одному із харківських супермаркетів: під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, поранивши.

Дослівно: "Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття.

Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду".

Передісторія: