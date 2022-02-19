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ДТП в Харкові: Батькам підлітка Харківського повідомили про підозру

Анастасія КалатурСубота, 19 лютого 2022, 05:34
ФОТО: SUSPILNE

Батькам 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Харкові, повідомили про підозру – щодо невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Мова йде про ст. 166 КК України - злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначається, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року Харківський скоїв низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Зокрема в листопаді 2019 року він влаштував стрілянину  в одному із харківських супермаркетів: під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, поранивши.

Дослівно: "Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття.

Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду".

Передісторія:

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
  • У крові загиблого в ДТП виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Теми: Харківаварія
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