ДТП в Харькове: Родителям подростка Харьковского сообщили о подозрении
Родителям 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, сообщили о подозрении – невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Речь идет о ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.
Отмечается, что с ноября 2019 по октябрь 2021 года Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений.
В частности, в ноябре 2019 года он устроил стрельбу в одном из харьковских супермаркетов: во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, ранив.
Дословно: "По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия.
Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра".
Предыстория:
- 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
- 16-летний парень находится под стражей.
- 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
- 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Также эксперты установили, что автомобыль превышал допустимую скорость в момент столкновения в три раза.
- В крови погибшего в ДТП обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.