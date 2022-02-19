ДТП в Харькове: Родителям подростка Харьковского сообщили о подозрении

Родителям 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, сообщили о подозрении – невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Речь идет о ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Отмечается, что с ноября 2019 по октябрь 2021 года Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

В частности, в ноябре 2019 года он устроил стрельбу в одном из харьковских супермаркетов: во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, ранив.

Дословно: "По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия.

Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра".

Предыстория: