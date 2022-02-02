Зеленський відреагував на скандал з Трухіним: Ти – депутат, ти є прикладом
Президент Володимир Зеленський відреагував на розслідування "Української правди" про приховування причетності народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна до ДТП з 6 постраждалими.
Джерело: facebook-трансляція спільного брифінгу Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте
Пряма мова журналістки: "Українська правда вчора оприлюднила відео, де Трухін намагається уникнути від відповідальності за ДТП, намагається зникнути з місця пригоди. Є вже реакція Генерального прокурора, "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання (Верховної Ради щодо його виключення зі складу фракції – ред.). Ваша позиція щодо цього цікава".
Пряма мова Зеленського: "Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії – особисту реакцію, партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоби звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу".
Це питання справедливості. Незважаючи на те, що депутат ти чи будь-який чиновник, будь-яка людина будь-якої професії – всі повинні бути рівними перед законом. І тому всі повинні відповідати. І всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це, незважаючи на те, який це проступок, або це серйозне правопорушення.
По-перше, ти – депутат, ти є прикладом. І тому маєш нести особливу відповідальність.
Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським". Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
- Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".