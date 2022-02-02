Зеленський відреагував на скандал з Трухіним: Ти – депутат, ти є прикладом

Президент Володимир Зеленський відреагував на розслідування "Української правди" про приховування причетності народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна до ДТП з 6 постраждалими.

Джерело: facebook-трансляція спільного брифінгу Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте

Пряма мова журналістки: "Українська правда вчора оприлюднила відео, де Трухін намагається уникнути від відповідальності за ДТП, намагається зникнути з місця пригоди. Є вже реакція Генерального прокурора, "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання (Верховної Ради щодо його виключення зі складу фракції – ред.). Ваша позиція щодо цього цікава".

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Пряма мова Зеленського: "Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії – особисту реакцію, партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоби звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу".

Це питання справедливості. Незважаючи на те, що депутат ти чи будь-який чиновник, будь-яка людина будь-якої професії – всі повинні бути рівними перед законом. І тому всі повинні відповідати. І всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це, незважаючи на те, який це проступок, або це серйозне правопорушення.

По-перше, ти – депутат, ти є прикладом. І тому маєш нести особливу відповідальність.

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Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".

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