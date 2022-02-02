"Слуги" почали збір підписів за позачергове засідання щодо Трухіна та інших

Фракція політичної партії "Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Телеграм



Деталі: За словами речниці, це ініціатива голови фракції Давида Арахамії. Нардепи хочуть заслухати силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил.

"Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року", - зазначила також Палійчук.

Раніше Палійчук цитувала Арахамію, що на засідання Ради планують запросити міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР.

За словами голови фракції СН, "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки".

Додатково: Водночас фракція "Європейська солідарність" заявила, що теж звернулась до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для проведення позачергового засідання щодо скандалу з депутатом Трухіним. Співголова фракції Артур Герасимов звинуватив керівництво правоохоронних ороганів і найвищих посадових осіб держави у покриванні винних у цій справі. За словами Герасимова нардепи хочуть бачити на позачерговому засіданні також і керівника НАБУ, оскільки йдеться про корупційний скандал (пропозиція хабара - ред.) та президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, що такі узгоджені дії Офісу генерального прокурора, ДБР, МВС, Нацполіції по покриванню цього злочину неможливі без однієї людини в державі. Тому ми також будемо вимагати запросити на це засідання Зеленського".

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