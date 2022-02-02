"Слуги" почали збір підписів за позачергове засідання щодо Трухіна та інших
Фракція політичної партії "Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.
Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Телеграм
Деталі: За словами речниці, це ініціатива голови фракції Давида Арахамії. Нардепи хочуть заслухати силовиків щодо справ, у яких фігурують депутати з різних політичних сил.
"Зокрема й тих, за якими кримінальні провадження ведуться з 2012 року", - зазначила також Палійчук.
Раніше Палійчук цитувала Арахамію, що на засідання Ради планують запросити міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР.
За словами голови фракції СН, "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки".
Додатково: Водночас фракція "Європейська солідарність" заявила, що теж звернулась до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для проведення позачергового засідання щодо скандалу з депутатом Трухіним. Співголова фракції Артур Герасимов звинуватив керівництво правоохоронних ороганів і найвищих посадових осіб держави у покриванні винних у цій справі. За словами Герасимова нардепи хочуть бачити на позачерговому засіданні також і керівника НАБУ, оскільки йдеться про корупційний скандал (пропозиція хабара - ред.) та президента Володимира Зеленського.
Пряма мова: "Не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, що такі узгоджені дії Офісу генерального прокурора, ДБР, МВС, Нацполіції по покриванню цього злочину неможливі без однієї людини в державі. Тому ми також будемо вимагати запросити на це засідання Зеленського".
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
- Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".