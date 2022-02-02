Місцевий депутат застрелив на полюванні поліцейського: за справу береться суд

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо депутата районної ради на Чернігівщині, який застрелив на полюванні поліцейського.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності".

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Деталі: За версією слідства, депутат на полюванні в листопаді 2021 року поблизу села Травневе ненароком підстрелив свого товариша – інспектора поліції Чернігівщини.

На наступний день поліцейський від вогнепального поранення голови помер у лікарні.

Депутату інкримінують кримінальну статтю про вбивство з необережності, за якою передбачено максимум 5 років позбавлення волі.