Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Місцевий депутат застрелив на полюванні поліцейського: за справу береться суд

Середа, 2 лютого 2022, 17:04
Місцевий депутат застрелив на полюванні поліцейського: за справу береться суд
Фото: пресслужба ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо депутата районної ради на Чернігівщині, який застрелив на полюванні поліцейського.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності".

Реклама:

Деталі: За версією слідства, депутат на полюванні в листопаді 2021 року поблизу села Травневе ненароком підстрелив свого товариша – інспектора поліції Чернігівщини. 

На наступний день поліцейський від вогнепального поранення голови помер у лікарні.

Депутату інкримінують кримінальну статтю про вбивство з необережності, за якою передбачено максимум 5 років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

Українська правда
Теми: ДБРЧернігівська областьвбивствополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ДБР
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: