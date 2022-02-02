Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Місцевий депутат застрелив на полюванні поліцейського: за справу береться суд

Середа, 2 лютого 2022, 18:04
Фото: пресслужба ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо депутата районної ради на Чернігівщині, який застрелив на полюванні поліцейського.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності".

Деталі: За версією слідства, депутат на полюванні в листопаді 2021 року поблизу села Травневе ненароком підстрелив свого товариша – інспектора поліції Чернігівщини. 

На наступний день поліцейський від вогнепального поранення голови помер у лікарні.

Депутату інкримінують кримінальну статтю про вбивство з необережності, за якою передбачено максимум 5 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ДБРЧернігівська областьвбивствополіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
ДБР
Голова партії "Голос" каже, що її викликають на допит до ДБР
Справа Трухіна: ДБР каже, що в них не було відео, яке зняли поліцейські
ДБР проводить обшук у ексглави "Нафтогазу"
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає нардепу Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...