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У Кремлі розповіли про телефонну розмову Джонсона і Путіна

Середа, 2 лютого 2022, 23:02
фото: кремль

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють у Кремлі.

Повідомляється, що Джонсон і Путін провели "докладний обмін думками" щодо ситуації із забезпечення довгострокових юридично зафіксованих гарантій безпеки РФ.

Путін заявив Джонсону про неготовність НАТО адекватно реагувати на "обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основному принципу неподільності безпеки", повідомили в Кремлі.

Як відомо, Путін і Джонсон мали поговорити двома днями раніше, перед візитом прем’єра Британії в Україну.

Розмову в понеділок було скасовано, щоб Джонсон міг зробити заяву перед депутатами в парламенті щодо вечірок на Даунінг-стріт під час карантину.

Як повідомлялося, Кремль спробував принизити зусилля британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо врегулювання ситуації навколо України, назвавши їх "абсолютно безладними", а британську дипломатію - марнуванням часу.

Теми: Борис ДжонсонПутін
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