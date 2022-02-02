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У Кремлі розповіли про телефонну розмову Джонсона і Путіна

Середа, 2 лютого 2022, 22:02
У Кремлі розповіли про телефонну розмову Джонсона і Путіна
фото: кремль

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють у Кремлі.

Повідомляється, що Джонсон і Путін провели "докладний обмін думками" щодо ситуації із забезпечення довгострокових юридично зафіксованих гарантій безпеки РФ.

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Путін заявив Джонсону про неготовність НАТО адекватно реагувати на "обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основному принципу неподільності безпеки", повідомили в Кремлі.

Як відомо, Путін і Джонсон мали поговорити двома днями раніше, перед візитом прем’єра Британії в Україну.

Розмову в понеділок було скасовано, щоб Джонсон міг зробити заяву перед депутатами в парламенті щодо вечірок на Даунінг-стріт під час карантину.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Кремль спробував принизити зусилля британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо врегулювання ситуації навколо України, назвавши їх "абсолютно безладними", а британську дипломатію - марнуванням часу.

Теми: Борис ДжонсонПутін
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