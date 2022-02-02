В Кремле рассказали о телефонном разговоре Джонсона и Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают в Кремле.

Сообщается, что Джонсон и Путин провели "подробный обмен мнениями" по поводу ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.

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Путин заявил Джонсону о неготовности НАТО адекватно реагировать на "обоснованные российские беспокойства, прикрываясь ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, что противоречит основному принципу неделимости безопасности", сообщили в Кремле.

Как известно, Путин и Джонсон должны были поговорить двумя днями раньше, перед визитом премьера Британии в Украину.

Разговор в понедельник был отменен, чтобы Джонсон мог сделать заявление перед депутатами в парламенте по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина.

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Как сообщалось, Кремль попытался принизить усилия британского премьер-министра Бориса Джонсона по урегулированию ситуации вокруг Украины, назвав их "абсолютно беспорядочными", а британскую дипломатию - времяпрепровождением.