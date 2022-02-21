Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки

У Донецьку пролунав потужний вибух; Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки – актуальні новини неділі та ночі.

Про вибух у Донецьку

Потужний вибух пролунав у Ленінському районі Донецька вдень 20 лютого.

Він стався близько першої години дня за місцевим, окупаційним часом (12:00 за Києвом).

Про саміт безпеки

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Президенти Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін погодилися на участь у саміті з обговорення "безпеки та стабільності в Європі", де йтиметься про припинення вогню на сході України і стримування РФ від вторгнення.

Про інші важливі новини

Основною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є оточення української армії та як наслідок захоплення влади у Києві, але українці чинитимуть цьому значний опір.

За даними української розвідки, евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО самостійно повертаються додому, оскільки в Росії їх "ніхто не годує і не розселяє".

За даними американської розвідки, російське військове командування отримало наказ розпочати вторгнення в Україну.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною, і у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

Російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ із важкого озброєння.

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який побачив "добрий знак" в обіцянках Путіна.