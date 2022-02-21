Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Донецке, саммит безопасности
В Донецке прогремел мощный взрыв; Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности – актуальные новости воскресенья и ночи.
О взрыве в Донецке
Мощный взрыв прогремел в Ленинском районе Донецка днем 20 февраля.
Он произошел около часа дня по местному, оккупационному времени (12:00 по Киеву).
О саммите безопасности
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.
Президенты Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин согласились на участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе", где речь пойдет о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения.
О других важных новостях
Основной целью широкомасштабного наступления на территорию Украины для президента РФ Владимира Путина является оцепление украинской армии и как следствие захвата власти в Киеве, но украинцы будут оказывать этому значительное сопротивление.
По данным украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, поскольку в России их "никто не кормит и не расселяет".
По данным американской разведки, российское военное командование получило приказ начать вторжение в Украину.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт настаивает, что отказ Берлина от поставки оружия Киеву верен, и в поддержке Украины важно сохранять его экономическую стабильность на фоне кризиса безопасности.
Российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения.
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который увидил "добрый знак" в обещаниях Путина.