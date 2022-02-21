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Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Донецке, саммит безопасности

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 08:00
Путин и Байден, фото: AFP/Getty Images

В Донецке прогремел мощный взрыв; Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности – актуальные новости воскресенья и ночи.

О взрыве в Донецке

Мощный взрыв прогремел в Ленинском районе Донецка днем 20 февраля.

Он произошел около часа дня по местному, оккупационному времени (12:00 по Киеву).

О саммите безопасности

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

Президенты Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин согласились на участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе", где речь пойдет о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения.

О других важных новостях

Основной целью широкомасштабного наступления на территорию Украины для президента РФ Владимира Путина является оцепление украинской армии и как следствие захвата власти в Киеве, но украинцы будут оказывать этому значительное сопротивление.

По данным украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, поскольку в России их "никто не кормит и не расселяет".

По данным американской разведки, российское военное командование получило приказ начать вторжение в Украину.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт настаивает, что отказ Берлина от поставки оружия Киеву верен, и в поддержке Украины важно сохранять его экономическую стабильность на фоне кризиса безопасности.

Российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения.

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который увидил "добрый знак" в обещаниях Путина.

Темы: взрывПутинБайденМакрон


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