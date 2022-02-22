Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.

Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".

Деталі: Президент запевнив, що Росія отримала сильну відповідь від світу та України на своє рішення про так зване "визнання" незаконних збройних формувань на окупованій території Донбасу.

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