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В Україні оголосили призов резервістів – Зеленський

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 22:41

Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.

Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".

Деталі: Президент запевнив, що Росія отримала сильну відповідь від світу та України на своє рішення про так зване "визнання" незаконних збройних формувань на окупованій території Донбасу.

Доповнюється...

Передісторія:

  • У квітні 2021 року Зеленський підписав указ, який дозволяє оголошувати призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
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