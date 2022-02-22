Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав указ про призов резервістів

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 21:41
Зеленський підписав указ про призов резервістів
Володимир Зеленський. Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.

Реклама:

Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".

Деталі: Президент запевнив, що потреби в оголошенні загальної мобілізації немає. Він додав, що головнокомандувач Збройних Сил підписав указ про проведення додаткових навчальних зборів усіх військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський додав, що Україна прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан уже підтвердив готовність до участі в такому заході.

Передісторія:

  • У квітні 2021 року Зеленський підписав указ, який дозволяє оголошувати призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації.
  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
  • Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.
  • Президент США Джо Байден 22 лютого запроваджує жорсткі економічні санкції проти російських державних банків, держборгу Росії та російської еліти. Крім того, Байден підписав указ 21 лютого про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • У Британії запровадили суворі персональні санкції проти олігархів Геннадія Тимченка, Ігоря та Бориса Ротенбергів, яких вважають близькими друзями Путіна. У Євросоюзі запровадили персональні санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували за ганебне рішення та ще низки російських компаній та фізичних осіб. Німеччина заявила про зупинку процесу сертифікації російського газогону "Північний потік – 2", через що він не зможе бути запущений.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" – Зеленський
Зеленський: Ми захистили Одесу від знищення й повернемо їй безпеку
Зеленський: Не буде багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто ставив себе вище за закон
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: