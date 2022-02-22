В Україні оголосили призов резервістів – Зеленський
Вівторок, 22 лютого 2022, 22:41
Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період.
Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву.
Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".
Деталі: Президент запевнив, що Росія отримала сильну відповідь від світу та України на своє рішення про так зване "визнання" незаконних збройних формувань на окупованій території Донбасу.
Доповнюється...
Передісторія:
- У квітні 2021 року Зеленський підписав указ, який дозволяє оголошувати призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації.