Новини 23 лютого: надзвичайний стан в Україні, допомога українській армії

РНБО пропонує надзвичайний стан по всій Україні; у фонді "Повернись живим" заявили, що за добу українці допомогли армії на 20 мільйонів гривень — актуальні новини 23 лютого.

Про надзвичайний стан

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Це рішення 226 голосами тепер протягом 48 годин має затвердити Верховна Рада. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після запровадження надзвичайного стану, у Києві запровадять посилений контроль в'їзду і виїзду, заборонять масові заходи і мітинги та можуть обмежувати рух транспорту.

Про допомогу армії

Лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень. Фонд реалізовує глобальні проєкти по зміцненню протиповітряної оборони, розгортанню територіальної оборони і розвитку нашого ракетного потенціалу.

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