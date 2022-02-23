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Новости 23 февраля: чрезвычайное положение в Украине, помощь украинской армии

"Украинская правда"Среда, 23 февраля 2022, 20:00
Новости 23 февраля: чрезвычайное положение в Украине, помощь украинской армии
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Getty images

СНБО предлагает чрезвычайное положение по всей Украине; в фонде "Вернись живым" заявили, что за сутки украинцы помогли армии на 20 миллионов гривен - актуальные новости 23 февраля.

О чрезвычайном положении

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

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Это решение 226 голосами теперь в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что внедрение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта.

О помощи армии

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Только за сутки фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год - более 20,5 миллионов гривен. Фонд реализует глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала.

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Темы: СНБОчрезвычайное положениеДаниловкибербезопасность
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