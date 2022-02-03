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Двоє колишніх суддів отримали по 7 років тюрми за хабар

Четвер, 3 лютого 2022, 13:29
Двоє колишніх суддів отримали по 7 років тюрми за хабар
Фото: САП

Вищий антикорупційний суд засудив до реальних строків покарання двох колишніх суддів Голосіївського районного суду Києва.

Источник: пресслужба ВАКС, повідомлення ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: Суддів визнали винними в отриманні 8 тисяч доларів США хабара за позитивне вирішення цивільної справи. Одному з них присудили покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.

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Іншого суддю, який на час вчинення злочину був адвокатом, призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

Обох взяли під варту в залі суду. Вони протягом 30 днів можуть оскаржити вирок ВАКС.

За повідомленням "Центру протидії корупції" йдеться про колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.

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Українська правда
Теми: судкорупція
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