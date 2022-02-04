В ОП запевняють, що Зеленський і Єрмак не бачили відео ДТП з Трухіним

Президент Володимир Зеленський не ознайомлювався із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Джерело: відповідь Офісу президента на запит "Української правди"

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський і Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом. Про вказане провадження ніхто не доповідав, адже президентові України і керівнику Офісу президента не доповідають про ДТП, в яких, на щастя, обійшлося без загиблих".

Деталі: Також в ОП заявили, що Зеленський і Єрмак не спілкувалися з Трухіним щодо ДТП. І той не приходив у приймальні президента і глави офісу після 23 серпня.

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