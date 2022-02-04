"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Офіс генпрокурора стверджує, що Національна поліція просила у патрульних записи з місця ДТП з депутатом "Слуги народу" Олександром Трухіним вже за два дні після аварії, але відео нібито не збереглось.
Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"
Дослівно: "Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції на запити органу досудового розслідування, відеозаписи з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці вказаної пригоди, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалів кримінального провадження.
Запити щодо витребування записів з боді-камер співробітників поліції були ініціативно направлені до УПП СУ ГУНП у Києві (Управління патрульної поліції – ред.) слідчими Національної поліції 25.08.2021, а слідчими ДБР – 03.09.2021. На вказані запити отримано письмові відповіді про відсутність таких записів".
Деталі: Також в Офісі генпрокурора повідомили УП, що суддя 30 серпня наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП.
Водночас у публічному судовому реєстрі відсутні рішення про арешт будь-яких автомобілів у Києві і Київській області, датовані 30 серпня.
Також у відповіді на запит повідомляється, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікронашарування і речовини, в т.ч. з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, аби дізнатися, хто справді був за кермом.
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
- Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.
- Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.
- Ексглава МВС Арсен Аваков упевнений, що нове керівництво відомства бачило відео з ДТП, в якому причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, і яке опублікувала у своєму розслідуванні "Українська правда".
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