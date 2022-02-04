"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Офіс генпрокурора стверджує, що Національна поліція просила у патрульних записи з місця ДТП з депутатом "Слуги народу" Олександром Трухіним вже за два дні після аварії, але відео нібито не збереглось.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Української правди"

Дослівно: "Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції на запити органу досудового розслідування, відеозаписи з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці вказаної пригоди, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалів кримінального провадження.

Запити щодо витребування записів з боді-камер співробітників поліції були ініціативно направлені до УПП СУ ГУНП у Києві (Управління патрульної поліції – ред.) слідчими Національної поліції 25.08.2021, а слідчими ДБР – 03.09.2021. На вказані запити отримано письмові відповіді про відсутність таких записів".

Деталі: Також в Офісі генпрокурора повідомили УП, що суддя 30 серпня наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП.

Водночас у публічному судовому реєстрі відсутні рішення про арешт будь-яких автомобілів у Києві і Київській області, датовані 30 серпня.

Також у відповіді на запит повідомляється, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікронашарування і речовини, в т.ч. з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, аби дізнатися, хто справді був за кермом.

Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.

Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

Ексглава МВС Арсен Аваков упевнений, що нове керівництво відомства бачило відео з ДТП, в якому причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, і яке опублікувала у своєму розслідуванні "Українська правда".

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти