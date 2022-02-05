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У полтавському ТЦ вбили чоловіка, ще одного поранено

Субота, 5 лютого 2022, 17:55
фото: "Полтавщина"

У Полтаві в суботу у торговому центрі "Мир" внаслідок конфлікту один чоловік загинув, ще одного поранено.

Джерело: поліція Полтавської області, "Полтавщина"

Деталі: Інформація про поранення чоловіка в одному з торгівельних центрів, розташованих по проспекту Миру, надійшла до поліції від лікарів.

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників конфлікту наніс ножові поранення двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.

Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження.

Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство) та ч. 3 статті 15 і ч. 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляє місцеве видання "Полтавщина", вбивство сталося у ТЦ "Мир", що на проспекті Миру, 30а (мікрорайон Левада).

Теми: Полтававбивство
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