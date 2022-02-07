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Посольство США про конкурс на голову САП: Зеленський казав, що зробить це

Понеділок, 7 лютого 2022, 11:08
Посольство США про конкурс на голову САП: Зеленський казав, що зробить це
фотО: сап

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це вона сказала під час телевізійного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає "Європейська правда".

За її словами, питання відбору керівника САП піднімалося на найвищому рівні з українським урядом.

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"Президент Зеленський сказав нашому президенту, що він це зробить. У відбірковій комісії є члени, які пройшли весь процес. Він зайняв понад півтора року. Є кандидати, які готові до роботи, та вони відмовляються зробити останній крок, тобто зібратися разом, створити кворум і надіслати повідомлення про кандидата посадовцям. Я припускаю, що на них впливають корисливі інтереси, не бажаючи, щоб антикорупційний прокурор був призначений", - зазначила Квін.

За її словами, в цій ситуації йдеться про репутацію, учасники комісії повинні припинити слухати корумпованих осіб і довести процес відбору до кінця.

"Це репутація всіх, хто говорив, що вони виконають це завдання", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи репутація президента теж на кону.

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"Реформи вимагають багато роботи, тому що є люди, які не хочуть, щоб це сталося, і деякі з цих людей є при владі, або людьми з грошима, які можуть вплинути на процес, але це відбувається повільно, і це те, що ми хочемо бачити, бо це зрештою зробить Україну сильнішою", - додала Крістіна Квін.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без затримок завершити фінальний етап конкурсу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

Вони висловили занепокоєння щодо відсутності прогресу в конкурсі щодо відбору нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та інших посадових осіб САП. 

Члени комісії нагадали, що 21 грудня завершились співбесіди завершального етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати. 

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

Теми: ЗеленськийСШААнтикорупційна прокуратура
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