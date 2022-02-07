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Україна вважає несправедливими пояснення Німеччини щодо відмови від постачання зброї

Понеділок, 7 лютого 2022, 12:07
Україна вважає несправедливими пояснення Німеччини щодо відмови від постачання зброї
ДМИТРО КУЛЕБА ФОТО: МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні, але він продовжить обговорення з цього питання з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр заявив на брифінгу у Києві. 

"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл Німеччини буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань" - сказав Кулеба.

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"І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона. Тому що коли йдеться про зміцнення України, Українських збройних сил не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо" - додав він. 

За словами міністра, Німеччина неодноразово пояснювала свою позицію щодо непостачання зброї у кризові регіони, однак українська сторона вважає ці пояснення несправедливими.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання" - сказав Кулеба.

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При цьому він висловив вдячність Німеччині за ту роботу, яку вона робить у Нормандському форматі, з інших питань двосторонньої взаємодії.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Теми: НімеччиназброяУкраїнаКулеба Дмитро
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