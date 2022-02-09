У Гонконгу – перша за 5 місяців смерть від Covid

У вівторок у Гонконгу помер літній чоловік з позитивним тестом на COVID-19 – це перша за п’ять місяців смерть, імовірно пов’язана з коронавірусом.

Джерело: Reuters із посиланням на повідомлення лікарні Гонконгу

Деталі: 73-річний пацієнт мав хронічні хвороби і попередній позитивний тест на COVID.

Поки незрозуміло, чи буде його смерть кваліфікована як 214-та від COVID у Гонконгу, оскільки попередні позитивні тести повинні мати додаткове підтвердження.

Раніше азіатський фінансовий хаб повідомив про понад 16 тисяч випадків заражень і запровадив нові жорсткі карантинні обмеження. Через це кількість авіарейсів скоротилася приблизно на 90%.

Лідерка країни Керрі Лем сказала, що Гонконг зараз не може жити з вірусом, як решта світу, через те, що понад 50% літніх людей залишаються невакцинованими.