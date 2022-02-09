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В Гонконге – первая за 5 месяцев смерть от Covid

Среда, 9 февраля 2022, 04:47
фото: Эльдар Сарахман, УП

Во вторник в Гонконге умер пожилой мужчина с положительным тестом на COVID-19 – это первая за пять месяцев смерть, предположительно связанная с коронавирусом.

Источник: Reuters со ссылкой на сообщение больницы Гонконга

Детали: 73-летний пациент имел хронические болезни и предварительный положительный тест на COVID.

Пока неясно, будет ли его смерть квалифицирована как 214-я от COVID в Гонконге, поскольку предыдущие положительные тесты должны иметь дополнительное подтверждение.

Ранее азиатский финансовый хаб сообщил о более 16 тысячах случаях заражений и ввел новые жесткие карантинные ограничения. Из-за этого количество авиарейсов сократилось примерно на 90%.

Лидер страны Керри Лем сказала, что Гонконг сейчас не может жить с вирусом, как остальной мир, из-за того, что более 50% пожилых людей остаются невакцинированными.

Темы: коронавирус


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