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Байден назвав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів" – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 9 лютого 2022, 13:21
Байден назвав Путіна хлопцем з ядерною зброєю і без друзів – ЗМІ
фото: Kremlin Russia

Президент США Джо Байден під час своїх поїздок Європою дав характеристику деяким європейським лідерам, а президента Росії Володимира Путіна назвав хлопцем з ядерною зброєю і без друзів.

Джерело: NBCnews

Деталі: За словами людей, які чули, як Байден використав ці описи, президент США жартував над деякими зі своїх колег, які брали участь у координації відповіді на російську агресію.

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Зокрема, за даними джерел, Байден заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц — це не Ангела Меркель.

За їхніми словами, він також назвав поведінку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона запальною. А президент Франції Еммануель Макрон, за словами Байдена, хоче бути Шарль де Голлем.

Щодо президента Росії Володимира Путіна, Байден описав його як "хлопця з ядерною зброєю і без друзів".

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Відповідаючи на запитання про коментарі Байдена щодо Макрона, Шольца, Джонсона і Путіна, представник Ради нацбезпеки США Емілі Хорн заявила у своїй заяві: "Ці анонімні плітки аж ніяк не схожі на те, що президент говорить або думає про своїх колег, яких він поважає і цінує".

Джерела також розповіли, що Байден іноді висловлював розчарування щодо динаміки своїх високопоставлених європейських колег у вирішенні питання щодо російської агресії.

На одній із нещодавніх зустрічей із деякими членами своєї команди з нацбезпеки він нібито відзначив нездатність Шольца об'єднати трансатлантичний альянс у відповідь на дії Росії, як це зробила Меркель у минулому з огляду на його новизну на посаді.

На тій самій зустрічі Байден знову назвав Путіна самотнім лідером із ядерним арсеналом.

Загалом представники адміністрації кажуть, що відносини між США та європейськими союзниками сильні, незважаючи на розбіжності щодо деяких аспектів відповіді Росії, і Байден не розчарований.

Українська правда
Теми: БайденПутінСШАРосія
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