Байден назвал Путина "парнем с ядерным оружием и без друзей" – СМИ
Президент США Джо Байден во время своих поездок по Европе дал характеристику некоторым европейским лидерам, а президента России Владимира Путина назвал парнем с ядерным оружием и без друзей.
Источник: NBCnews
Детали: Во время путешествий в Европе Байден дал откровенные оценки незнакомым союзникам.
По словам людей, которые слышали, как он использовал эти описания, президент США подшучивал над некоторыми из своих коллег, участвовавших в координации ответа на российскую агрессию.
В частности, согласно источникам, Байден заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц — это не Ангела Меркель.
По их словам, он также назвал поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вспыльчивым. А президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, хочет быть Шарлем де Голлем.
Что касается президента России Владимира Путина, Байден описал его как "парня с ядерным оружием и без друзей".
Отвечая на вопрос о комментариях Байдена о Макроне, Шольце, Джонсоне и Путине, представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила в своем заявлении: "Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит".
Источники также рассказали, что Байден иногда выражал разочарование по поводу динамики своих высокопоставленных европейских коллег.
На одной из недавних встреч с некоторыми членами своей команды по национальной безопасности он якобы отметил неспособность Шольца объединить трансатлантический альянс в ответ на действия России, как это сделала Меркель в прошлом, учитывая его новизну на посту.
На той же встрече Байден снова назвал Путина одиноким лидером с ядерным арсеналом.
В целом представители администрации говорят, что отношения между США и европейскими союзниками сильны, несмотря на разногласия по некоторым аспектам ответа России, и Байден не разочарован.