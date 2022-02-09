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Байден назвал Путина "парнем с ядерным оружием и без друзей" – СМИ

Мазуренко Алена Среда, 9 февраля 2022, 14:21
фото: Kremlin Russia

Президент США Джо Байден во время своих поездок по Европе дал характеристику некоторым европейским лидерам, а президента России Владимира Путина назвал парнем с ядерным оружием и без друзей.

Источник: NBCnews

Детали: Во время путешествий в Европе Байден дал откровенные оценки незнакомым союзникам.

По словам людей, которые слышали, как он использовал эти описания, президент США подшучивал над некоторыми из своих коллег, участвовавших в координации ответа на российскую агрессию.

В частности, согласно источникам, Байден заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц — это не Ангела Меркель.

По их словам, он также назвал поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вспыльчивым. А президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, хочет быть Шарлем де Голлем.

Что касается президента России Владимира Путина, Байден описал его как "парня с ядерным оружием и без друзей".

Отвечая на вопрос о комментариях Байдена о Макроне, Шольце, Джонсоне и Путине, представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила в своем заявлении: "Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит".

Источники также рассказали, что Байден иногда выражал разочарование по поводу динамики своих высокопоставленных европейских коллег.

На одной из недавних встреч с некоторыми членами своей команды по национальной безопасности он якобы отметил неспособность Шольца объединить трансатлантический альянс в ответ на действия России, как это сделала Меркель в прошлом, учитывая его новизну на посту.

На той же встрече Байден снова назвал Путина одиноким лидером с ядерным арсеналом.

В целом представители администрации говорят, что отношения между США и европейскими союзниками сильны, несмотря на разногласия по некоторым аспектам ответа России, и Байден не разочарован.

Украинская правда
Темы: БайденПутинСШАРосcия


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