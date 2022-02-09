Окупанти пошкодили відому культурну пам’ятку в Криму

Під час так званої "реставрації" російських окупантів на стіні Ханського палацу в Бахчисараї з’явилася велика тріщина.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "Країна-окупант РФ продовжує грубо порушувати міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму.

Велика тріщина з’явилася на стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення так званої "реставрації". Ця пам'ятка включена до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

Деталі: Денісова нагадала, що закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам’ятки.

Також вона зазначила, що Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій.

Омбудсмен звернулася з цього приводу до ЮНЕСКО.