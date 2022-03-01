Зеленський присвоїв звання Героя України 12 військовим за їхні подвиги

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 12 українським військовим, шістьом із них – посмертно.

Джерело: Зеленський у відеозверненні та указ президента від 28 лютого

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Деталі: Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.

(посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря. Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.

(посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога. Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.

(посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога. Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

(посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога. Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

(посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові – і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно: