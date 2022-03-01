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Зеленський присвоїв звання Героя України 12 військовим за їхні подвиги

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 00:30

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 12 українським військовим, шістьом із них – посмертно.

Джерело: Зеленський у відеозверненні та указ президента від 28 лютого

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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Деталі: Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.
  • Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.
  • Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.
  • Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
  • Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.
  • Старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові – і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу – командиру оперативно-тактичного угруповання "Північ". Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, врятував техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області.
  • Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога й особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.
  • Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.
  • Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

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Теми: арміявійнаЗеленськийЗбройні сили
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