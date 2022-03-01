Президентка Європарламенту: Ми підтримаємо надання Україні статусу кандидата на вступ

Європейський парламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на позачерговій пленарній сесії, присвяченій війні РФ проти України, повідомляє "Європейська правда".

"Ми визнаємо європейську перспективу України. І, як чітко зазначає резолюція (яку планує ухвалити Європарламент. - Ред.), ми вітаємо заявку президента України про статус кандидата, і ми будемо працювати над цією метою. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом", - сказала Метсола.

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Вона заявила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній "боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії".

На засіданні парламенту присутні усі топ-посадовці ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

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У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Додамо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.